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Гуменник: шансы на Олимпиаду‑2026 в Милане — 5%, рассчитываю на Олимпиаду-2030

Гуменник: шансы на Олимпиаду‑2026 в Милане — 5%, рассчитываю на Олимпиаду-2030
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Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о короткой программе в финале Гран-при России, а также о дальнейших планах в карьере.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
104.70
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
104.50
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.49

«Всё сделал хорошо, тихо и стандартно. Получилось избавиться от проблемы с тройным акселем. На следующий день уже после короткой программы на чемпионате Санкт‑Петербурга эту проблему устранили. Работал над недокрутами на прыжках, старался делать более чёткий выезд. Всегда набираю форму к февралю.

Постепенно шёл к этому. На первом этапе сильно недокручивал, на чемпионате России избавился от большинства недокрутов. Сейчас ещё лучше.

Есть ощущение, что надо было набирать форму к декабрю. Возможно, в следующий раз начну сезон пораньше. Особенно если будет отбор на чемпионат Европы или мира. Надеюсь ли на Олимпиаду в Милане? Не в следующем сезоне, а через четыре года. В основном рассчитываю на неё. Шансы на Олимпиаду‑2026 в Милане — 5%. На Олимпиаду‑2030? Всё слишком неопределённо, слишком большая дисперсия.

Если сравнивать с чемпионатом России этого года, то я меньше волновался. Нет трагичности, что поезд уходит. С каждым годом улучшаю контент. Думаю, что к 2030 году наберу форму», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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