Чемпион Европы и России Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. От судей он получил 104,70 балла.

Вторым стал Пётр Гуменник с результатом 104,50. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (100,49).

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Финал. Мужчины. Короткая программа (частично):