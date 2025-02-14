Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-при России

Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-при России
Комментарии

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. От судей он получил 104,70 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
104.70
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
104.50
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.49

Вторым стал Пётр Гуменник с результатом 104,50. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (100,49).

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Финал. Мужчины. Короткая программа (частично):

  1. Марк Кондратюк (Москва)  — 104,70
  2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,50
  3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,49
  4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 99,14
  5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 97,84
  6. Макар Игнатов (Московская область) — 95,94
  7. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 91,29
Материалы по теме
Бойкова/Козловский не смогли собраться, Кондратюк теснит Дикиджи и Семененко в Красноярске
Live
Бойкова/Козловский не смогли собраться, Кондратюк теснит Дикиджи и Семененко в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android