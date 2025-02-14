Мозалёв: расстроился, когда поменяли критерии отбора посередине сезона

Фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление на финале Гран-при России сезона-2024/2025. На турнире он заменил Григория Фёдорова, который снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем.

«Я прилетел сегодня в шесть утра, пару часиков поспал, сходил на тренировку, ещё три-четыре часа поспал. Тяжело, но это опыт. Если бы ещё сделал хотя бы один хороший элемент, то оценивал бы прокат неплохо.

Когда узнал, что приму участие в финале, были смешанные эмоции. Я тогда себя не очень хорошо чувствовал, лежал, не пошёл на тренировку. Было воодушевление, сезон рано закончился, надо дожать.

Мог полететь в тот же день в Красноярск, но решил полететь попозже, чтобы долечиться и потренироваться у себя. Мне никто не говорил, что я поеду, но первому запасному номеру надо готовиться.

Под конец думал, что вряд ли кто‑то снимется. Я очень расстроился, когда поменяли критерии отбора посередине сезона, ничего не говоря никому, было обидно. Я подумал, что так рано ещё никогда сезон не заканчивал.

Подумал, что спокойно буду готовиться к следующему сезону. Рад, что у меня такие фанаты, которые за меня всё сделают, но я понимал, что это вряд ли что‑то изменит», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.