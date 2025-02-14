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«Борюсь за своё катание». Лутфуллин рассказал, считает ли себя претендентом на Олимпиаду

«Борюсь за своё катание». Лутфуллин рассказал, считает ли себя претендентом на Олимпиаду
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Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своём выступлении в короткой программе в финале Гран-при России, а также ответил, считает ли он себя претендентом на Олимпиаду.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
104.70
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
104.50
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.49

«По сезону короткая программа идёт хорошо, состояние боевое, осталось завтра чисто откатать. Сложно ли было закрывать короткую программу? Да нет, я в Казани последним катал, так что нормально. На что не накатал? Не я ставлю баллы себе. Я бы себе и 200 поставил (смеётся).

Считаю ли я себя претендентом на Пекин и Милан? Я просто считаю себя хорошим фигуристом. Можно ли сказать, что борюсь за Олимпиаду? Борюсь за своё катание. На льду думаю о чистом прокате. Короткой нельзя выиграть, можно проиграть, всё будет решаться в произвольной. Сегодня я не проиграл», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы в финале Гран-при России Глеб Лутфуллин занимает пятое место. От судей он получил 97,84 балла. Лидером является Марк Кондратюк с результатом 104,70.

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