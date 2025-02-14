Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это тактика Петра Гуменника». Дикиджи — о своём результате после короткой программы

«Это тактика Петра Гуменника». Дикиджи — о своём результате после короткой программы
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление на финале Гран-при России сезона-2024/2025.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
104.70
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
104.50
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.49

«Удивился ли оценкам? Да нет, всё нормально, как и должно быть. Почему иду не на привычном первом месте? Это тактика Петра Гуменника (смеётся). Шучу. Не видел ещё уровни за вращения и выезды не такие уверенные, как обычно, надбавок GOE не хватило. Увереннее сделал бы, получил бы где-то 103, наверное. С чем связываю не столь военный прокат? После произвольной расскажу.

Со здоровьем всё хорошо, всё нормально. Ножка прошла, всё ровно. Моя задача — катать для себя, я стараюсь прокатать так, чтобы моей душе было приятно. Мандража нет. С грязными прокатами поехать в Пекин и Милан или с чистыми остаться дома? С чистыми и здесь, и там», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Бойкова/Козловский не смогли собраться, Кондратюк теснит Дикиджи и Семененко в Красноярске
Бойкова/Козловский не смогли собраться, Кондратюк теснит Дикиджи и Семененко в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android