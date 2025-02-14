«Это тактика Петра Гуменника». Дикиджи — о своём результате после короткой программы

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление на финале Гран-при России сезона-2024/2025.
«Удивился ли оценкам? Да нет, всё нормально, как и должно быть. Почему иду не на привычном первом месте? Это тактика Петра Гуменника (смеётся). Шучу. Не видел ещё уровни за вращения и выезды не такие уверенные, как обычно, надбавок GOE не хватило. Увереннее сделал бы, получил бы где-то 103, наверное. С чем связываю не столь военный прокат? После произвольной расскажу.
Со здоровьем всё хорошо, всё нормально. Ножка прошла, всё ровно. Моя задача — катать для себя, я стараюсь прокатать так, чтобы моей душе было приятно. Мандража нет. С грязными прокатами поехать в Пекин и Милан или с чистыми остаться дома? С чистыми и здесь, и там», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 14 февраля 2025
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