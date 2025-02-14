Энберт — о проблемах в паре Бойкова/Козловский: чувствуют, что те, кто рядом, открываются

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве Александр Энберт высказался о проблемах в паре Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Во первых, Дима правильно сказал, что есть разные периоды. Есть краткосрочные периоды, когда у тебя неделю что-то не получается. И, конечно, есть спады более долгосрочные. Учитывая, что они долго находятся на вершине, уже много лет… Это не первый олимпийский цикл, в который они входят, плюс он не самый удачный.

При этом я, конечно, не могу не отметить, что в этом году Мишина и Галлямов — безоговорочные лидеры. Если в прошлом году мы говорили о двух лидерах, то в этом году Настя и Саша просто своими результатами застолбили себе первое место. Возможно, это тоже влияет на Бойкову и Козловского. Какое-то внутреннее ощущение, что те, кто был рядом, отрываются. Они амбициозные ребята, делают четверные выбросы. Понятно, что они очень хотят первого места. Так что здесь много факторов. Но в целом это спортивная карьера, и там всегда может быть «наверх-вниз». Спорт высших достижений — это очень сложно. Им сейчас нужна поддержка. Поругают они себя сами», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.