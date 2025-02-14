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«Пойду в ресторан сама с собой». Медведева рассказала, как будет отмечать 14 февраля

«Пойду в ресторан сама с собой». Медведева рассказала, как будет отмечать 14 февраля
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Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как будет отмечать День святого Валентина.

«Время чуть-чуть останется на празднование сегодня. Планирую в ресторан пойти и вкусно поесть. С кем пойду в ресторан? Сама с собой. Много ли я сердец разбила? Именно сегодня — нет, я добрая. Сколько длится любовь к фигурному катанию? Судя по мне, больше 20.

Что я могу посоветовать юным фигуристам, которые только начинают заниматься фигурным катанием? Посоветовать не слушать фразу «любовь длится три года» (смеётся)», — передаёт слова Евгении Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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