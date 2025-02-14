«Это негласный отбор на ОИ». Кацалапов ответил, за кого из танцоров будет болеть на ФГПР

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов ответил, за кого из танцоров будет болеть в финале Гран-при России — 2024/2025.

«Финал Гран-при России — это негласный отбор на Олимпиаду. За кого мы болеем? Я еду комментировать произвольную программу танцоров, поэтому мне не очень правильно говорить, за кого я болею. Так что я болею не за кого-то персонально, а за повышение уровня фигурного катания в России в целом. У нас он очень хороший, очень интересные программы были показаны в этом сезоне. Конечно, жалко, что несколько пар снялись — Ваня с Сашей, Лиза с Егором. Но зато на финале Гран-при будут молодые ребята с очень интересными постановками, хорошей технической базой. Так что всё равно будет интересно посмотреть», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина сегодня, 14 февраля, выступали на самом трогательном шоу о любви и фигурном катании.