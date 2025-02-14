Даниелян — о неучастии в ФГПР: не грущу, так как сегодня всё стартовало. Рад за Мозалёва

Фигурист Артур Даниелян рассказал, что уже не грустит из-за непопадания в финал Гран-при России.

«Конечно, смотрел, переживал за ребят. В первую очередь держал кулачки за Дмитрия Алиева. Пока у нас был перерыв после репетиций, я посмотрел.

Искренне рад за Андрея Мозалёва. Понимаю его. Видно было, что ему сложно после перелёта (Андрей поехал на финал Гран-при России вместо выбывшего из-за болезни Григория Фёдорова. — Прим. «Чемпионата»). С ним всё так быстро, в таком быстром темпе произошло. Желаю ему чисто откатать произвольную, от души, насладиться прямо.

Я уже не грущу. Уже всё стартовало сегодня. Я сегодня получил удовольствие, выступая перед публикой здесь, на шоу. Люди дарят свою любовь независимо от города», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.