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Даниелян — о неучастии в ФГПР: не грущу, так как сегодня всё стартовало. Рад за Мозалёва

Даниелян — о неучастии в ФГПР: не грущу, так как сегодня всё стартовало. Рад за Мозалёва
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Фигурист Артур Даниелян рассказал, что уже не грустит из-за непопадания в финал Гран-при России.

«Конечно, смотрел, переживал за ребят. В первую очередь держал кулачки за Дмитрия Алиева. Пока у нас был перерыв после репетиций, я посмотрел.

Искренне рад за Андрея Мозалёва. Понимаю его. Видно было, что ему сложно после перелёта (Андрей поехал на финал Гран-при России вместо выбывшего из-за болезни Григория Фёдорова. — Прим. «Чемпионата»). С ним всё так быстро, в таком быстром темпе произошло. Желаю ему чисто откатать произвольную, от души, насладиться прямо.

Я уже не грущу. Уже всё стартовало сегодня. Я сегодня получил удовольствие, выступая перед публикой здесь, на шоу. Люди дарят свою любовь независимо от города», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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