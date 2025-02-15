Роман Савосин снялся с произвольной программы в финале Гран-при России — 2024/2025

Фигурист Роман Савосин сообщил о снятии с произвольной программы финала Гран-при России — 2024/2025 из-за плохого самочувствия.

«Вчера катался с температурой. Поэтому сегодня пришлось сняться, состояние не улучшилось», — приводит слова Савосина ТАСС.

По итогам короткой программы в мужском одиночном катании, которая прошла в пятницу, 14 февраля, Савосин занимает 11-е место. Лидирует Марк Кондратюк, получивший от судей 104,70 балла, на втором месте — Пётр Гуменник, уступающий лидеру 0,20 балла, тройку лучших замыкает Евгений Семененко (100,49). Произвольную программу фигуристы представят сегодня, 15 февраля.