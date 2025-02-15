Финал Гран-при России — 2025, ритм-танец: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 15 февраля, в Красноярске стартуют соревнования в танцах на льду в рамках финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 11:00 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25, Красноярск. Танцы на льду. Ритм-танец. 15 февраля:

1. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Москва)

2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва)

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва)

4. Юлия Чуркина/Борис Фролов (Москва)

5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва)

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва)