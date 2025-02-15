Финал Гран-при России — 2024/2025, женщины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 15 февраля, в Красноярске состоится женская короткая программа финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Начало трансляции запланировано на 12:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номерами участников соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Женщины. Короткая программа. 15 февраля (частично):

1. Ксения Синицына (Москва);

2. Аделия Петросян (Москва);

3. Елизавета Куликова (Москва);

4. Вероника Яметова (Свердловская область);

5. Мария Агаева (Москва);

6. Анна Фролова (Санкт-Петербург);

7. Дарья Садкова (Москва);

8. Софья Муравьёва (Москва);

9. Софья Акатьева (Москва).