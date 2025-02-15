Финал Гран-при России — 2024/2025, женщины: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 15 февраля, в Красноярске состоится женская короткая программа финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Начало трансляции запланировано на 12:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номерами участников соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Женщины. Короткая программа. 15 февраля (частично):
1. Ксения Синицына (Москва);
2. Аделия Петросян (Москва);
3. Елизавета Куликова (Москва);
4. Вероника Яметова (Свердловская область);
5. Мария Агаева (Москва);
6. Анна Фролова (Санкт-Петербург);
7. Дарья Садкова (Москва);
8. Софья Муравьёва (Москва);
9. Софья Акатьева (Москва).
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