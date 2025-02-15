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«Люблю тебя, моё солнце». Дмитрий Соловьёв сделал предложение Дине Авериной

«Люблю тебя, моё солнце». Дмитрий Соловьёв сделал предложение Дине Авериной
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Российский фигурист олимпийский чемпион Сочи — 2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв сделал предложение гимнастке Дине Авериной.

Фото: Из личного архива Дины Аверины

«Я сказала «да», — написала Аверина в социальной сети.

«Ты сказала «да». Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, моё солнце», — написал Соловьёв.

Дмитрий и Дина ранее выступали в паре в проекте «Ледниковый период», позднее спортсмены намекнули на отношения.

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи — 2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.

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