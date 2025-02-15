Финал Гран-при России — 2025, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 15 февраля, в Красноярске состоится мужская произвольная программа финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номерами участников соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25, Красноярск. Мужчины. Произвольная программа. 15 февраля (частично):

1. Даниил Самсонов (Москва)

2. Роман Савосин (Москва)

3. Андрей Мозалёв (Москва)

4. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

5. Иван Попов (Московская область)

6. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)

7. Макар Игнатов (Московская область)

8. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).