Финал Гран-при России — 2025, мужчины: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 15 февраля, в Красноярске состоится мужская произвольная программа финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номерами участников соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25, Красноярск. Мужчины. Произвольная программа. 15 февраля (частично):
1. Даниил Самсонов (Москва)
2. Роман Савосин (Москва)
3. Андрей Мозалёв (Москва)
4. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
5. Иван Попов (Московская область)
6. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)
7. Макар Игнатов (Московская область)
8. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
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