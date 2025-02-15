«Не советую вам это представлять». Чиризано — о шансе своего участия в однополом дуэте

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, прокомментировали прокат своего ритм-танца в финале Гран-при России — 2024/2025. Судьи оценили его в 80,41 балла (промежуточное первое место).

Чиризано. Ощущения отличные, кажется, очень хорошо получилось, старались кататься эмоционально. Надо посмотреть на видео, надеюсь, так и вышло.

Пасечник. Ощущения немножко смазанные, весь прокат был неплохим, за исключением одного места. По ощущениям показалось, что въехала в какую-то колею. Нужно будет пересмотреть на видео, небольшой осадочек остался.

Чиризано. Самое важное — не выключиться после любых моментов, мне кажется, Лиза продолжила танцевать, будто ничего и не было. По технической части нужно смотреть распечатку, сразу так не сказать.

Пасечник. По моим ощущениям, это был один из лучших прокатов, показалось, в этот раз нам удалось сделать больше.

Чиризано. Есть ли давление, что должны попасть на пьедестал? Надо просто делать своё дело и стараться на максимум. А кто снялся, кто не снялся — не имеет значения.

Пасечник. Согласна, думаю, у любого спортсмена есть цель оказаться на пьедестале. Но это второстепенная задача…

Чиризано. Ведь главное — это победа (смеётся).

Пасечник. Основная задача — откатать чистые прокаты, показать проделанную работу, остаться довольными. Можем ли представить себя в однополых дуэтах в танцах? Можно не буду это комментировать?

Чиризано. Я такое представить себе не могу. И вам не советую (улыбается), — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.