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«Такое бывает, через это надо пройти». Рыбакова и Махноносов — о столкновении на разминке

«Такое бывает, через это надо пройти». Рыбакова и Махноносов — о столкновении на разминке
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Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали столкновение на разминке с парой Софии Леонтьевой и Даниилом Горелкиным в финале Гран-при России — 2024/2025.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Махноносов. Безусловно, раздосадованы косяками, которые допустили. Мы так кататься не намерены и не должны были. Просим прощения у всех, кто переживал и болел за нас.

Рыбакова. К сожалению, такое бывает, через это надо пройти. Это случилось очень неожиданно: мы ехали спиной, не видели Соню с Даней. Просто столкнулись. Повлияло ли на прокат? Нет, никак, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Инцидент произошёл во время шестиминутной раскатки перед стартом ритмического танца. Столкновение обошлось без травм, пары продолжили разминку.

Финал Гран-при России в Красноярске проходит 14-16 февраля.

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