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Анна Щербакова — о подготовке к финалу ГП России: я сильно болела, две недели лежала дома

Анна Щербакова — о подготовке к финалу ГП России: я сильно болела, две недели лежала дома
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Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, прокомментировали прокат своего ритм-танца в финале Гран-при России – 2024/2025. Судьи оценили его в 76,77 балла (промежуточный третий результат).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Щербакова. Подготовка прошла нелегко, я сильно болела, две недели лежала дома. Не самый лёгкий старт для нас.
Гончаров. В финале мы более-менее почувствовали какие-то силы, форму. Думаю, всё нормально.
Щербакова. Довольны ли выступлением? Не знаю, как насчёт технической составляющей, будем смотреть распечатки, но по эмоциям это, наверное, был наш лучший прокат в сезоне. Да, потому что мы кайфанули и от публики, и друг от друга, и прямо насладились процессом. Это были не тяжёлые три минуты проката, а наоборот, три минуты кайфа и наслаждения, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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