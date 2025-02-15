Анна Щербакова — о подготовке к финалу ГП России: я сильно болела, две недели лежала дома

Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, прокомментировали прокат своего ритм-танца в финале Гран-при России – 2024/2025. Судьи оценили его в 76,77 балла (промежуточный третий результат).

Щербакова. Подготовка прошла нелегко, я сильно болела, две недели лежала дома. Не самый лёгкий старт для нас.

Гончаров. В финале мы более-менее почувствовали какие-то силы, форму. Думаю, всё нормально.

Щербакова. Довольны ли выступлением? Не знаю, как насчёт технической составляющей, будем смотреть распечатки, но по эмоциям это, наверное, был наш лучший прокат в сезоне. Да, потому что мы кайфанули и от публики, и друг от друга, и прямо насладились процессом. Это были не тяжёлые три минуты проката, а наоборот, три минуты кайфа и наслаждения, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.