Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонтьева — о столкновении в финале ГП России: у меня кружится голова, шея болит

Леонтьева — о столкновении в финале ГП России: у меня кружится голова, шея болит
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали столкновение в разминке с парой Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова в финале Гран-при России — 2024/2025. Инцидент произошёл во время шестиминутной раскатки перед стартом ритмического танца.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Леонтьева. Всё нормально, достаточно спокойно ехали прокат.

Горелкин. Хорошо проехали, перед этим стартом немножко поменяли подготовку, и это видно на соревнованиях, потому что спокойно вышли и прокатали без каких-то проблем.

Леонтьева. Как себя чувствую после ситуации на разминке? Сейчас кружится голова немного, шея болит. После разминки пыталась понять, что именно больно делать, в итоге осознала, что в принципе двигать шеей. Но ничего страшного, такое бывает, виноватых нет. Просто обе пары ехали спинами…

Горелкин. Я видел Ваню с Катей, надеялся, что не столкнёмся, в итоге я проскочил, а Сонька — нет. Не думал, что ребята развернутся и поедут в обратную сторону. Кричал — просто, оказывается, было поздно.

Леонтьева. Как в итоге ехала в прокате? Нормально, бывает, я же спортсменка (улыбается).

Горелкин. Мы же есть друг у друга, всегда поддерживаем друг друга.

Леонтьева. Первый ли раз такой опыт столкновения? Первый раз, и в юниорах такого не было никогда.
Все спортсмены хотят сделать на разминке максимум, размять максимальное количество элементов, начинается гонка, никто не хочет уступать друг другу, получаются такие инциденты.

Горелкин. Реакция на баллы? Главное, что мы довольны нашим катанием, тренеры довольны, мы сделали большой скачок после чемпионата России. Баллы — уже не наша забота, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Такое бывает, через это надо пройти». Рыбакова и Махноносов — о столкновении на разминке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android