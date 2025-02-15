Леонтьева — о столкновении в финале ГП России: у меня кружится голова, шея болит

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали столкновение в разминке с парой Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова в финале Гран-при России — 2024/2025. Инцидент произошёл во время шестиминутной раскатки перед стартом ритмического танца.

Леонтьева. Всё нормально, достаточно спокойно ехали прокат.

Горелкин. Хорошо проехали, перед этим стартом немножко поменяли подготовку, и это видно на соревнованиях, потому что спокойно вышли и прокатали без каких-то проблем.

Леонтьева. Как себя чувствую после ситуации на разминке? Сейчас кружится голова немного, шея болит. После разминки пыталась понять, что именно больно делать, в итоге осознала, что в принципе двигать шеей. Но ничего страшного, такое бывает, виноватых нет. Просто обе пары ехали спинами…

Горелкин. Я видел Ваню с Катей, надеялся, что не столкнёмся, в итоге я проскочил, а Сонька — нет. Не думал, что ребята развернутся и поедут в обратную сторону. Кричал — просто, оказывается, было поздно.

Леонтьева. Как в итоге ехала в прокате? Нормально, бывает, я же спортсменка (улыбается).

Горелкин. Мы же есть друг у друга, всегда поддерживаем друг друга.

Леонтьева. Первый ли раз такой опыт столкновения? Первый раз, и в юниорах такого не было никогда.

Все спортсмены хотят сделать на разминке максимум, размять максимальное количество элементов, начинается гонка, никто не хочет уступать друг другу, получаются такие инциденты.

Горелкин. Реакция на баллы? Главное, что мы довольны нашим катанием, тренеры довольны, мы сделали большой скачок после чемпионата России. Баллы — уже не наша забота, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.