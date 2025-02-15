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Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при России

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при России
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Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, заняли промежуточное первое место в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. Они стали лучшими в ритм-танце, получив от судей 81.51 балла. Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 80.41 балла. Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (79.80).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Танцы на льду. Ритм-танец:

1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 81.51

2. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано (Москва) — 80.41

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 79.80

4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва) — 77.93

5. Анна Щербакова — Егор Гончаров (Москва) — 76.77

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