Петросян — об отборе на ОИ: думать я думаю, посмотрим, как судьба решит

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала прокат короткой программы (75,91 балла) в финале Гран-при России — 2024/2025, а также рассказала, что думает об отборе на Олимпийские игры — 2026.

«Что произошло на тройном акселе? Четыре часа разницы во времени — это немного. Технически знаю, что не так сделала. С акселя в короткой давно не падала. Важнее всего на самом главном старте прыгать, показывать максимум. Будем настраиваться дальше.

Думаю ли уже об отборе на Олимпийские игры? Думать я думаю, посмотрим, как судьба решит, будем ждать. Стараюсь об этом не думать.

Не удивило ли, что с возможным допуском до международных стартов всё оказалось лучше, чем предполагала осенью? Стараюсь подавлять эмоции, с холодной головой воспринимать все новости и события. Я очень эмоциональный человек, и в этом спорте нужно отключать эмоции. Надо над этим работать», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.