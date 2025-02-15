В Москве прошло самое романтичное шоу о любви и фигурном катании

14 февраля на ЦСКА Арене в Москве состоялось самое романтичное событие в российском фигурном катании — фестиваль «Влюбленные в фигурное катание», организованный Департаментом спорта города Москвы в шестой раз. В ледовом шоу приняли участие 18 звёздных фигуристов, призёров и победителей чемпионатов мира и Олимпийских игр. Номера спортсменов в сопровождении живой музыки и поэтических произведений были объединены общей трогательной историей о разных гранях отношений и единстве противоположностей. Фестиваль прошел с аншлагом — все билеты на мероприятие были распроданы.

В День всех влюбленных на лёд вышли известные фигуристы: Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Артур Даниелян, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александр Самарин, Артем Федорченко, Татьяна Волосожар, Майя Хромых, Арсений Федотов, Петр Чернышёв и Наоми Ланг.

«Классные ощущения от выступления. Полный зал, энергия зрителей заряжает. Мы откатали отличный номер. Всегда есть придирки к себе, но прокат удался. По задумке номера Татьяна [Волосожар] — моя муза, а я восхищаюсь всем, что связано с ней. Сегодня все номера про любовь», — комментирует Александр Энберт.

Один из самых трогательных номеров, который высоко оценили зрители, представили Пётр Чернышев и Наоми Ланг. Фигурист вышел на лед вместе со своей дочерью Милой. Фестиваль открылся стихами Роберта Рождественского «Всё начинается с любви».

Музыкальными хедлайнерами ледового шоу стали Сергей Лазарев и Zivert. Также сопровождение фестиваля обеспечили исполнители: ALIKA, Эдгар и камерный оркестр Андрея Красильникова.

Номера фигуристов сопровождались известными и авторскими поэтическими произведениями в современном прочтении популярных чтецов: Евгения Горона с коллективом «Горон & Zinger» и Иланды Джикирбы. Также в этом амплуа выступили звёздные артисты: исполнители главных ролей в сериале «Пищеблок» Петр Натаров и Даниил Вершинин, а также актриса сериалов «Хрустальный» и «СуперИвановы» Мария Абрамова.