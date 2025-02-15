«Знала про падение Петросян». Муравьёва — о лидерстве в короткой программе
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Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё лидерство в короткой программе в финале Гран-при России — 2025.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91
«Настроение после проката? Хорошее, естественно, наверно. Всё хорошо откатала. Это было идеально? Слушайте, мне кажется, идеально вообще не бывает, за редким исключением.
Это лучший прокат в сезоне? Наверное, да. Я примерно знала результаты до этого, до меня, поэтому я была больше удивлена оценкам. Но, естественно, рада.
Про падение Аделии Петросян знала. Какого-то дополнительного волнения, давления нет, не было. Как готовилась, так и готовилась. Мой прокат — это мой прокат», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
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