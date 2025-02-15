«Знала про падение Петросян». Муравьёва — о лидерстве в короткой программе

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё лидерство в короткой программе в финале Гран-при России — 2025.

«Настроение после проката? Хорошее, естественно, наверно. Всё хорошо откатала. Это было идеально? Слушайте, мне кажется, идеально вообще не бывает, за редким исключением.

Это лучший прокат в сезоне? Наверное, да. Я примерно знала результаты до этого, до меня, поэтому я была больше удивлена оценкам. Но, естественно, рада.

Про падение Аделии Петросян знала. Какого-то дополнительного волнения, давления нет, не было. Как готовилась, так и готовилась. Мой прокат — это мой прокат», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.