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«Было небольшое сомнение». Садкова прокомментировала ошибку в короткой программе на ФГПР

«Было небольшое сомнение». Садкова прокомментировала ошибку в короткой программе на ФГПР
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Фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, высказалась о своём прокате в короткой программе на финале Гран-При России — 2024/2025.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«Было просто небольшое сомнение перед прыжком, перед лутцем. Хотя всё было в порядке, и на тренировке тоже всё катала хорошо. Я набираюсь такого опыта на стартах. Надеюсь, что на следующих соревнованиях буду ещё увереннее в короткой программе. Для меня в целом короткая достаточно нервная. От неё много что зависит, поэтому стрессую. Если плохо катать короткую, в произвольной будет тяжело получить высокие баллы и потом занять хорошие места.

В Омске на ЧР-2025 я коснулась ногой борта? Здесь всё-таки касаться борта не нужно было, как я думаю. Там борт в каком-то смысле даже помог мне сделать хороший прокат», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Садкова получила от судей 71,12 балла и на момент выхода новости занимает пятое место.

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