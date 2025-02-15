«Было небольшое сомнение». Садкова прокомментировала ошибку в короткой программе на ФГПР

Фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, высказалась о своём прокате в короткой программе на финале Гран-При России — 2024/2025.
«Было просто небольшое сомнение перед прыжком, перед лутцем. Хотя всё было в порядке, и на тренировке тоже всё катала хорошо. Я набираюсь такого опыта на стартах. Надеюсь, что на следующих соревнованиях буду ещё увереннее в короткой программе. Для меня в целом короткая достаточно нервная. От неё много что зависит, поэтому стрессую. Если плохо катать короткую, в произвольной будет тяжело получить высокие баллы и потом занять хорошие места.
В Омске на ЧР-2025 я коснулась ногой борта? Здесь всё-таки касаться борта не нужно было, как я думаю. Там борт в каком-то смысле даже помог мне сделать хороший прокат», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Садкова получила от судей 71,12 балла и на момент выхода новости занимает пятое место.
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