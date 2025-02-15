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Муравьёва выиграла короткую программу в финале Гран-при России, Петросян стала третьей

Муравьёва выиграла короткую программу в финале Гран-при России, Петросян стала третьей
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва заняла промежуточное первое место в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. За короткую программу она получила от судей 77.01 балла. Второй стала Алина Горбачёва с результатом 76.76 балла. Тройку сильнейших замкнула лидер сезона, двукратная чемпионка России Аделия Петросян (75.91), которая представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Женщины. Короткая программа:

1. Софья Муравьёва (Москва) — 77,01

2. Алина Горбачёва (Тверская область) — 76,76

3. Аделия Петросян (Москва) — 75,91

4. Анна Фролова (Москва) — 74,89

5. Софья Акатьева (Москва) — 74,09

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