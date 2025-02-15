«Подготовка проходила очень безэмоционально». Аделия Петросян — о прокате в КП на ФГПР

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о своём прокате короткой программы в финале Гран-При России — 2024/2025, по итогам которой заняла третье место.

«На протяжении сезона практически всегда довольна после прокатов. Уже говорила, что если могу стоять на коньках и катаюсь, я всегда буду довольна. Было такое время, когда я очень хотела и была готова всё отдать за возможность стоять на коньках и толкаться ёлочкой, прыгать дупель, но не могла в силу проблем со здоровьем, поэтому довольна в любом случае.

Подготовка проходила очень безэмоционально, обычно перед стартами я более воодушевлённая на тренировках, а сейчас всё прошло по полочкам, по плану. На тренировках меня эмоционально отключало, вне зависимости от состояния, настроения выполняла рабочий план, кратко, ёмко проделывала работу.

Есть ли акклиматизация? Мне кажется, что соревнования и прокаты — настолько эмоциональный момент для спортсмена, даёт столько адреналина, что вообще без разницы. Многие ребята, кто больно падает, на адреналине встают и ничего не чувствуют, доезжают без ощущения травмы, на меня это не особо как-то влияет.

В Красноярск уже как домой прилетаю, если будет уместно так сказать, шестой или седьмой раз выступаю здесь. В Красноярске был мой первый чемпионат России, ещё когда не было 14 лет, эх, молодость (улыбается). Правда, это было на «Платинум-Арене», там хорошо выступила, получила позитивные эмоции. Буду рада, если получится ещё сюда приезжать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

По итогам короткой программы промежуточное первое место занимает Софья Муравьёва, на второй строчке расположилась Алина Горбачёва.