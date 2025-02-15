Софья Муравьёва: на жеребьёвке тряслась больше, чем сегодня на прокате

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва поделилась ощущениями перед победной для себя короткой программой в финале Гран-при России — 2024/2025. Софья стала первой по итогам выступления, набрав 77,01 балла.

«На жеребьёвке тряслась больше, чем сегодня на прокате. Там такие лестницы большие, переходы — было страшно.

Мы ещё записывали кружочек с Дашей Садковой и Соней Акатьевой, кто и какое место займёт. И Соня угадала. И я тоже сказала, что хочу восьмой — и вытянула восьмой.

Может, перед произвольной программой запишу кружочек со своим местом, вдруг сбудется? Всё может быть», — сказала Муравьёва в эфире «Первого канала».

Второй стала Алина Горбачёва с результатом 76,76 балла. Тройку сильнейших замкнула лидер сезона, двукратная чемпионка России Аделия Петросян (75,91), которая представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.