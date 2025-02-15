Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва: на жеребьёвке тряслась больше, чем сегодня на прокате

Софья Муравьёва: на жеребьёвке тряслась больше, чем сегодня на прокате
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва поделилась ощущениями перед победной для себя короткой программой в финале Гран-при России — 2024/2025. Софья стала первой по итогам выступления, набрав 77,01 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«На жеребьёвке тряслась больше, чем сегодня на прокате. Там такие лестницы большие, переходы — было страшно.

Мы ещё записывали кружочек с Дашей Садковой и Соней Акатьевой, кто и какое место займёт. И Соня угадала. И я тоже сказала, что хочу восьмой — и вытянула восьмой.

Может, перед произвольной программой запишу кружочек со своим местом, вдруг сбудется? Всё может быть», — сказала Муравьёва в эфире «Первого канала».

Второй стала Алина Горбачёва с результатом 76,76 балла. Тройку сильнейших замкнула лидер сезона, двукратная чемпионка России Аделия Петросян (75,91), которая представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Материалы по теме
Муравьёва выиграла короткую программу в финале Гран-при России, Петросян стала третьей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android