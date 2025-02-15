«Не ставила ожиданий от оценок». Акатьева — о промежуточном пятом месте в финале ГП России

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева прокомментировала выступление в финале Гран-при России — 2024/2025. За короткую программу фигуристка получила 74.,09 балла и заняла пятое место.
«Настроение нормальное. Не так сильно волновалась, как на чемпионате России, хотелось наконец-то чисто откатать короткую программу, в сезоне что-то срывалось у меня. Хотелось здесь, в Красноярске, показать хороший прокат короткой, к которому была готова.
На баллы не особо ориентируюсь, цель была: показать чистый прокат. По поводу баллов — это решают судьи, не могу ничего комментировать, прокатом довольна. Не ставила ожиданий от оценок, чтобы мне спокойнее было психологически ехать программу. Когда думаешь об оценках, мне лично это немного мешает», — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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