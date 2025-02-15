Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не ставила ожиданий от оценок». Акатьева — о промежуточном пятом месте в финале ГП России

«Не ставила ожиданий от оценок». Акатьева — о промежуточном пятом месте в финале ГП России
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева прокомментировала выступление в финале Гран-при России — 2024/2025. За короткую программу фигуристка получила 74.,09 балла и заняла пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«Настроение нормальное. Не так сильно волновалась, как на чемпионате России, хотелось наконец-то чисто откатать короткую программу, в сезоне что-то срывалось у меня. Хотелось здесь, в Красноярске, показать хороший прокат короткой, к которому была готова.

На баллы не особо ориентируюсь, цель была: показать чистый прокат. По поводу баллов — это решают судьи, не могу ничего комментировать, прокатом довольна. Не ставила ожиданий от оценок, чтобы мне спокойнее было психологически ехать программу. Когда думаешь об оценках, мне лично это немного мешает», — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android