Акатьева — о целях в карьере: намерена дальше тренироваться и совершенствоваться
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Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева рассказала о своих целях в карьере. За короткую программу в финале Гран-при России — 2024/2025 фигуристка получила 74,09 балла и заняла пятое место.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91
«Цели на карьеру? Кататься, пока я могу, тренироваться, показывать хороший результат. Не до конца вошла в форму, которая была до перерыва, предстоит много работы, восстановление было тяжёлым. Думала, что оно пойдёт быстрее, быстрее вернусь к состоянию, которое было до. Значит, такой путь, я намерена дальше тренироваться и совершенствоваться», — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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