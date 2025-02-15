Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Акатьева — о целях в карьере: намерена дальше тренироваться и совершенствоваться

Акатьева — о целях в карьере: намерена дальше тренироваться и совершенствоваться
Комментарии

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева рассказала о своих целях в карьере. За короткую программу в финале Гран-при России — 2024/2025 фигуристка получила 74,09 балла и заняла пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«Цели на карьеру? Кататься, пока я могу, тренироваться, показывать хороший результат. Не до конца вошла в форму, которая была до перерыва, предстоит много работы, восстановление было тяжёлым. Думала, что оно пойдёт быстрее, быстрее вернусь к состоянию, которое было до. Значит, такой путь, я намерена дальше тренироваться и совершенствоваться», — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Не ставила ожиданий от оценок». Акатьева — о промежуточном пятом месте в финале ГП России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android