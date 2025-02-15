Акатьева — о целях в карьере: намерена дальше тренироваться и совершенствоваться

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева рассказала о своих целях в карьере. За короткую программу в финале Гран-при России — 2024/2025 фигуристка получила 74,09 балла и заняла пятое место.

«Цели на карьеру? Кататься, пока я могу, тренироваться, показывать хороший результат. Не до конца вошла в форму, которая была до перерыва, предстоит много работы, восстановление было тяжёлым. Думала, что оно пойдёт быстрее, быстрее вернусь к состоянию, которое было до. Значит, такой путь, я намерена дальше тренироваться и совершенствоваться», — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.