«На что я накатала, то и получаю». Акатьева — о том, что раньше занимала первые места

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева рассказала, переживает ли из-за того, что в данный момент ей не удаётся завоёвывать золотые медали на соревнованиях. В финале Гран-при России — 2024/2025 фигуристка получила 74,09 балла за короткую программу и заняла промежуточное пятое место.

«Как справляться с тем, что раньше занимала первые места, а сейчас вижу другие? На что накатала, то и получаю. Значит, нужно кататься лучше, вставлять тройной аксель в короткой. Не сказала бы, что меня это выбивает. Мы все настроены на хороший результат, на высокие места. Значит, мне ещё нужно больше над собой работать. Есть тройной аксель, который можно вставлять в короткую, есть каскад, который сделала не совсем чисто.

Есть намерение вернуть тройной аксель и четверные прыжки? На тренировках получается, тренирую их, на соревнованиях немного другие ощущения, чтобы вставлять в программу на соревнованиях, нужно быть в них более уверенной. Работаем с тренерами над этим. Уверенно — это делать один из одного в программе.

Перед каскадом волнение ещё осталось, сомнения всё равно включаются, мешают показать то, что я наработала. Значит, ещё нужно работать, чтобы волнения не было.

Буду ли подавать заявку на «Русский вызов»? Пока соревновательный сезон идёт, ещё не думала об этом», — передает слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.