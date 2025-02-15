Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«На что я накатала, то и получаю». Акатьева — о том, что раньше занимала первые места

«На что я накатала, то и получаю». Акатьева — о том, что раньше занимала первые места
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева рассказала, переживает ли из-за того, что в данный момент ей не удаётся завоёвывать золотые медали на соревнованиях. В финале Гран-при России — 2024/2025 фигуристка получила 74,09 балла за короткую программу и заняла промежуточное пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«Как справляться с тем, что раньше занимала первые места, а сейчас вижу другие? На что накатала, то и получаю. Значит, нужно кататься лучше, вставлять тройной аксель в короткой. Не сказала бы, что меня это выбивает. Мы все настроены на хороший результат, на высокие места. Значит, мне ещё нужно больше над собой работать. Есть тройной аксель, который можно вставлять в короткую, есть каскад, который сделала не совсем чисто.

Есть намерение вернуть тройной аксель и четверные прыжки? На тренировках получается, тренирую их, на соревнованиях немного другие ощущения, чтобы вставлять в программу на соревнованиях, нужно быть в них более уверенной. Работаем с тренерами над этим. Уверенно — это делать один из одного в программе.

Перед каскадом волнение ещё осталось, сомнения всё равно включаются, мешают показать то, что я наработала. Значит, ещё нужно работать, чтобы волнения не было.

Буду ли подавать заявку на «Русский вызов»? Пока соревновательный сезон идёт, ещё не думала об этом», — передает слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Акатьева — о целях в карьере: намерена дальше тренироваться и совершенствоваться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android