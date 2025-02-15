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Ксения Гущина: приболела, только с начала этой недели в полную силу стала тренироваться

Ксения Гущина: приболела, только с начала этой недели в полную силу стала тренироваться
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Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигуристка заняла шестое место с 71,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«Довольна прокатом, всё прошло гладко. Немножко сложно было выступать последней, закрывать наш вид, раньше только если на петербургских стартах было так.

Закрывать сложно психологически? Когда знаешь, как откатали все девочки, понимаешь, где будешь находиться.

Задача была показать красивое катание, сделать то, что умею, подготовка была не самая лучшая. После чемпионата Санкт-Петербурга приболела, только с начала этой недели в полную силу стала тренироваться», — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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