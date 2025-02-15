Алина Горбачёва раскрыла, по какой причине переживала перед стартом финала Гран-при России
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Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва поделилась ощущениями после выступления в короткой программе в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигуристка заняла второе место с результатом 76,76 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91
«Я просто уже успокоилась после проката, потому что перед ним очень волновалась. Короткую программу катала последний раз с вращениями две недели назад, и как раз нога беспокоила, больше всего на вращениях.
Из-за этого я переживала, был мандраж перед стартом. Но я рада, что в целом всё получилось хорошо, спокойненько, чётенько, поэтому буду настраиваться на произвольную программу», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
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