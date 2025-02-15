Алина Горбачёва раскрыла, по какой причине переживала перед стартом финала Гран-при России

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва поделилась ощущениями после выступления в короткой программе в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигуристка заняла второе место с результатом 76,76 балла.

«Я просто уже успокоилась после проката, потому что перед ним очень волновалась. Короткую программу катала последний раз с вращениями две недели назад, и как раз нога беспокоила, больше всего на вращениях.

Из-за этого я переживала, был мандраж перед стартом. Но я рада, что в целом всё получилось хорошо, спокойненько, чётенько, поэтому буду настраиваться на произвольную программу», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.