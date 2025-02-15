Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Спорт без этого практически невозможен». Горбачёва — о травме ноги перед ГП России

«Спорт без этого практически невозможен». Горбачёва — о травме ноги перед ГП России
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров, фигуристка Алина Горбачёва рассказала, помешала ли ей травма выступать в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигуристка занимает промежуточное второе место с результатом 76,76 балла за короткую программу.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«В целом на прыжках меня нога особо уже не беспокоит. Ну с левой ноги так, немного. На вращениях как раз-таки есть позиции, которые пока больно делать, поэтому было волнующе.

Не очень хочу акцентировать внимание на травме, потому что они бывают у всех спортсменов. Спорт без травм практически невозможен. И у меня было контрольное исследование через несколько дней после того, как я начала потихоньку тренироваться.

Врачи сказали, что есть улучшения, всё хорошо. И дали добро на соревнования. Сказали, что ухудшений от этого быть не может. И каких-то серьёзных последствий точно не будет. Поэтому мы спокойно поехали на соревнования.

Я была очень счастлива, ведь совсем не хотелось сниматься, хотелось выступать. Я катала программы без позиций, которые было больно делать. Получается, целиком катала недели две назад», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Алина Горбачёва раскрыла, по какой причине переживала перед стартом финала Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android