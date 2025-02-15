«Спорт без этого практически невозможен». Горбачёва — о травме ноги перед ГП России

Чемпионка России среди юниоров, фигуристка Алина Горбачёва рассказала, помешала ли ей травма выступать в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигуристка занимает промежуточное второе место с результатом 76,76 балла за короткую программу.

«В целом на прыжках меня нога особо уже не беспокоит. Ну с левой ноги так, немного. На вращениях как раз-таки есть позиции, которые пока больно делать, поэтому было волнующе.

Не очень хочу акцентировать внимание на травме, потому что они бывают у всех спортсменов. Спорт без травм практически невозможен. И у меня было контрольное исследование через несколько дней после того, как я начала потихоньку тренироваться.

Врачи сказали, что есть улучшения, всё хорошо. И дали добро на соревнования. Сказали, что ухудшений от этого быть не может. И каких-то серьёзных последствий точно не будет. Поэтому мы спокойно поехали на соревнования.

Я была очень счастлива, ведь совсем не хотелось сниматься, хотелось выступать. Я катала программы без позиций, которые было больно делать. Получается, целиком катала недели две назад», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.