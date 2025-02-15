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Алина Горбачёва рассказала о плане на произвольную программу в финале ГП России

Алина Горбачёва рассказала о плане на произвольную программу в финале ГП России
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Чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании Алина Горбачёва рассказала о плане на произвольную программу в финале Гран-при России — 2024/2025. За короткую программу фигуристка получила 76,76 балла и заняла промежуточное второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91

«План на произвольную программу? Всё увидите завтра.

Давления от турнира, наверное, нет. Наоборот, как-то даёт такую уверенность, что есть шанс поехать на очень важный турнир.

Поэтому на соревнованиях, во время проката, естественно, я про это не думаю. И так между турнирами иногда думаю, и тогда, наоборот, это даёт какой-то такой заряд показывать хороший результат», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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