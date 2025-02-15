Алина Горбачёва рассказала о плане на произвольную программу в финале ГП России
Поделиться
Чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании Алина Горбачёва рассказала о плане на произвольную программу в финале Гран-при России — 2024/2025. За короткую программу фигуристка получила 76,76 балла и заняла промежуточное второе место.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Муравьёва
Москва
77.01
2
Алина Горбачёва
Тверская область
76.76
3
Аделия Петросян
Москва
75.91
«План на произвольную программу? Всё увидите завтра.
Давления от турнира, наверное, нет. Наоборот, как-то даёт такую уверенность, что есть шанс поехать на очень важный турнир.
Поэтому на соревнованиях, во время проката, естественно, я про это не думаю. И так между турнирами иногда думаю, и тогда, наоборот, это даёт какой-то такой заряд показывать хороший результат», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:09
-
16:59
-
16:57
-
16:44
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:33
-
16:25
-
16:20
-
16:19
-
15:53
-
15:48
-
15:28
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:52
-
14:39
-
14:34
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:06
-
13:25
-
12:21
-
12:12
-
11:56
-
11:50
-
11:45
-
10:11
-
09:55