Алиев — о травме: катаюсь на таблетках, организм в стрессе, желудок не выдерживает

Чемпион России и Европы Дмитрий Алиев рассказал о своём состоянии, сказавшемся на выступлении в финале Грн-при России — 2024/2025.

«На протяжении всего года я катаюсь на таблетках, на обезболивающих. Немножко организм тоже уже из-за этого в стрессе находится, желудок не выдерживает. Но такими жертвами идём. Надеюсь, что колено отпустит, на протяжении всего сезона было желание тренироваться в полную силу, на максимум, чтобы соответствовать молодым ребятам, которые заявляют по пять четверных, по четыре четверных. Чтобы с ними бороться, нужно в тренировочном процессе полностью себя отдавать, на максимум.

Я более взрослый, ребята с большим багажом пришли в соревнования, вкладывают лутцы, риттбергеры, флипы, Влад четверной аксель делает. Конечно, надо как-то им соответствовать. Не хочется быть фигуристом тулупа и сальхова, фигуристом старого поколения, хотя здесь я поставил ставку на стабильность исполнения и даже этого не исполнил», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

25-летний Алиев в сумме короткой и произвольной программ набрал 238,53 балла и на момент выхода новости занимает седьмое место.