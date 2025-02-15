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Алиев — о травме: катаюсь на таблетках, организм в стрессе, желудок не выдерживает

Алиев — о травме: катаюсь на таблетках, организм в стрессе, желудок не выдерживает
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Чемпион России и Европы Дмитрий Алиев рассказал о своём состоянии, сказавшемся на выступлении в финале Грн-при России — 2024/2025.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«На протяжении всего года я катаюсь на таблетках, на обезболивающих. Немножко организм тоже уже из-за этого в стрессе находится, желудок не выдерживает. Но такими жертвами идём. Надеюсь, что колено отпустит, на протяжении всего сезона было желание тренироваться в полную силу, на максимум, чтобы соответствовать молодым ребятам, которые заявляют по пять четверных, по четыре четверных. Чтобы с ними бороться, нужно в тренировочном процессе полностью себя отдавать, на максимум.

Я более взрослый, ребята с большим багажом пришли в соревнования, вкладывают лутцы, риттбергеры, флипы, Влад четверной аксель делает. Конечно, надо как-то им соответствовать. Не хочется быть фигуристом тулупа и сальхова, фигуристом старого поколения, хотя здесь я поставил ставку на стабильность исполнения и даже этого не исполнил», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

25-летний Алиев в сумме короткой и произвольной программ набрал 238,53 балла и на момент выхода новости занимает седьмое место.

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