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Алиев: немножко себя потерял, эмоционально устал. Но уверен — ещё найду

Алиев: немножко себя потерял, эмоционально устал. Но уверен — ещё найду
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Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигурист набрал 238,53 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«После короткой не выходил к журналистам, потому что плохо откатал. Я эмоциональный человек, поэтому решил закрыться, уйти в себя. Анализ какой-то провести. Говорить и нечего было, всем понятно, какие я эмоции испытал по итогам вчерашнего дня. А если в общем, то неудачный финал. Настраивался очень хорошо на него, на произвольную сегодня готовился, думал, что все факты сложатся. Но, видимо, не нужно ждать, чтобы всё сложилось, что Луна с Марсом сравнялись, Луна на Венеру улетела, вот это вот всё.

Нужно больше программировать себя, в себе быть уверенным, чтобы делать всё на таком уровне, чтобы конкурировать с ребятами. Немножко эмоционально подустал, очень много лишней нагрузки кладу себе на плечи. Из-за этого складывается общая усталость, которая влияет уже и на физическое состояние. Но в целом всё хорошо, я живой, здоровый. Мне нравится кататься, но, видимо, пока что такой период, когда я себя немножко потерял, но уверен, что найду и свет будет гореть на моей стороне», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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