Алиев: немножко себя потерял, эмоционально устал. Но уверен — ещё найду

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в финале Гран-при России — 2024/2025. Фигурист набрал 238,53 балла.
«После короткой не выходил к журналистам, потому что плохо откатал. Я эмоциональный человек, поэтому решил закрыться, уйти в себя. Анализ какой-то провести. Говорить и нечего было, всем понятно, какие я эмоции испытал по итогам вчерашнего дня. А если в общем, то неудачный финал. Настраивался очень хорошо на него, на произвольную сегодня готовился, думал, что все факты сложатся. Но, видимо, не нужно ждать, чтобы всё сложилось, что Луна с Марсом сравнялись, Луна на Венеру улетела, вот это вот всё.
Нужно больше программировать себя, в себе быть уверенным, чтобы делать всё на таком уровне, чтобы конкурировать с ребятами. Немножко эмоционально подустал, очень много лишней нагрузки кладу себе на плечи. Из-за этого складывается общая усталость, которая влияет уже и на физическое состояние. Но в целом всё хорошо, я живой, здоровый. Мне нравится кататься, но, видимо, пока что такой период, когда я себя немножко потерял, но уверен, что найду и свет будет гореть на моей стороне», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
- 15 февраля 2025
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