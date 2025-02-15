Алиев — о международных стартах: хочется вкусить их, всё будет совсем по-другому

Чемпион Европы в одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о возможном участии в международных соревнованиях.

«Смешанные чувства, но мы точно будем продолжать работать, очень хочется найти себя в этом всём состоянии и выходить с арены с улыбкой и с достоинством. Меня мотивирует возвращение на международную арену, поймал себя на мысли, что, если будут международные старты – в нашем фигурном катании всё будет совсем по-другому. Как мне кажется.

И, возможно, моё состояние пришло быть чуть-чуть в норму, поскольку сейчас мы все в одном дворе, лица одни и те же, меняется иногда лидер. А там будет более широкая, обширная площадка. Хочется прочувствовать вкус этих стартов, но уровню наших стартов в других странах могут только завидовать», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.