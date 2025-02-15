Угожаев — о прокате: ну нормально, Москвина похвалила
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Фигурист Николай Угожаев прокомментировал своё выступление в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90
«Нормально, доволен в целом. Что ещё могу сказать? Ехал за боевыми желаниями, показать чистые прокаты. И почти получилось всё. Так что настраивался как обычно.
Чего не хватило? Наверное, усталость сказалась, да. Первая часть программы хорошо, дальше подустал, чуть-чуть недокруты нашли. Москвина похвалила, сказала, что я молодец», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Угожаев в сумме короткой и произвольной программ набрал 270,76 балла и на момент выхода новости занимает шестое место.
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