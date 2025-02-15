Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев — о прокате: ну нормально, Москвина похвалила

Угожаев — о прокате: ну нормально, Москвина похвалила
Комментарии

Фигурист Николай Угожаев прокомментировал своё выступление в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Нормально, доволен в целом. Что ещё могу сказать? Ехал за боевыми желаниями, показать чистые прокаты. И почти получилось всё. Так что настраивался как обычно.

Чего не хватило? Наверное, усталость сказалась, да. Первая часть программы хорошо, дальше подустал, чуть-чуть недокруты нашли. Москвина похвалила, сказала, что я молодец», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Угожаев в сумме короткой и произвольной программ набрал 270,76 балла и на момент выхода новости занимает шестое место.

Материалы по теме
Алиев — о травме: катаюсь на таблетках, организм в стрессе, желудок не выдерживает
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android