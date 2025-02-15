Угожаев — о прокате: ну нормально, Москвина похвалила

Фигурист Николай Угожаев прокомментировал своё выступление в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске.

«Нормально, доволен в целом. Что ещё могу сказать? Ехал за боевыми желаниями, показать чистые прокаты. И почти получилось всё. Так что настраивался как обычно.

Чего не хватило? Наверное, усталость сказалась, да. Первая часть программы хорошо, дальше подустал, чуть-чуть недокруты нашли. Москвина похвалила, сказала, что я молодец», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Угожаев в сумме короткой и произвольной программ набрал 270,76 балла и на момент выхода новости занимает шестое место.