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«Пришлось терпеть». Самсонов признался, что перед финалом ГП России подвернул ногу

«Пришлось терпеть». Самсонов признался, что перед финалом ГП России подвернул ногу
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Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, с какими трудностями столкнулся перед выступлением в финале Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Сегодня оценю прокат как хороший. Не так много было целиковых прокатов произвольной перед этим стартом, было много проблем при подготовке, успел всего лишь два или три раза проехать полностью после чемпионата России произвольную.

Много всего было, в понедельник подвернул ногу, пришлось завершать тренировку раньше времени. Приехал с больной правой ногой, прилично болит. Но пришлось терпеть, боль ощущается. А в последний день перед вылетом у меня поднялась температура, была слабость. Не лучшее состояние, каждое утро просыпаюсь с ужасными болями в горле. Так что были проблемы, но частично удалось с ними справиться. Рад, что удались четверные лутцы, два из двух, долго готовил их к этому старту.

Доволен первой половиной программы, рад, что смог сделать тройной аксель в каскаде, на второй уже немного не хватило сил, скорости. Сильно подустал, но доволен, что после вчерашнего выступления сумел реабилитироваться, доказал в первую очередь самому себе, что я тоже могу пытаться бороться с такими ребятами, как первая шестёрка и все остальные. Вчера явно был не тот прокат, не тот уровень, с которым нужно здесь выступать.
Потихоньку будем готовиться к следующему сезону, вероятнее всего, последний старт для меня. Хотелось бы попасть на Кубок Первого канала, но посмотрим, как пойдёт», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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