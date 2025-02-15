Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России. Семененко замкнул топ-3
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Фигурист Пётр Гуменник победил в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. За произвольную программу он получил от судей 210,04 балла. В сумме фигурист заработал 314,54 балла. Вторым стал Марк Кондратюк с результатом 189,36 балла за произвольную программу и 294,06 балла совокупно. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко с 293,90 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25. Красноярск. Мужчины. Итоги:
1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 314,54 балла.
2. Марк Кондратюк (Москва) — 294,06.
3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 293,90.
4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 287,17.
5. Макар Игнатов (Московская область) — 276,72.
Комментарии
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