Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России. Семененко замкнул топ-3

Фигурист Пётр Гуменник победил в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. За произвольную программу он получил от судей 210,04 балла. В сумме фигурист заработал 314,54 балла. Вторым стал Марк Кондратюк с результатом 189,36 балла за произвольную программу и 294,06 балла совокупно. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко с 293,90 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25. Красноярск. Мужчины. Итоги:

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 314,54 балла.

2. Марк Кондратюк (Москва) — 294,06.

3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 293,90.

4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 287,17.

5. Макар Игнатов (Московская область) — 276,72.