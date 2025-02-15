Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин — о дополнительном четверном: пришлось переделывать контент после «бабочки»

Лутфуллин — о дополнительном четверном: пришлось переделывать контент после «бабочки»
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Глеб Лутфуллин подвёл итоги своим выступлениям в финале Гран-при в Красноярске. В произвольной программе Лутфуллин исполнил четыре четверных прыжка, однако допустил двойной прыжок при попытке исполнения ещё одного четверного.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

Спортсмен набрал 174,59 балла за произвольную и 272,43 балла по сумме двух программ, заняв итоговое шестое место.

«Всего хватило. «Бабочка» была на четверном риттбергере, но четыре четверных прыжка всё-таки были. Когда пришла мысль скорректировать контент? После «бабочки». Шёл на четверной, но так как возникли трудности небольшие, вместо четырёх оборотов сделал только два, пришлось переделать контент.

Это благодарность была моему прыжку – сальхову. Я его так хорошо прыгаю, что могу сделать ещё один в конце. На чемпионате России в 2022-м в Красноярске я также менял программу по ходу дела, я сделал каскад сальхов-риттбергер, 4-3. Так что будем считать в своём стиле. Чемпионат по прыжкам принёс мне опыт, была приятная победа. Добавилось уверенности в себе», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Борюсь за своё катание». Лутфуллин рассказал, считает ли себя претендентом на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android