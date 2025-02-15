Лутфуллин — о дополнительном четверном: пришлось переделывать контент после «бабочки»

Фигурист Глеб Лутфуллин подвёл итоги своим выступлениям в финале Гран-при в Красноярске. В произвольной программе Лутфуллин исполнил четыре четверных прыжка, однако допустил двойной прыжок при попытке исполнения ещё одного четверного.

Спортсмен набрал 174,59 балла за произвольную и 272,43 балла по сумме двух программ, заняв итоговое шестое место.

«Всего хватило. «Бабочка» была на четверном риттбергере, но четыре четверных прыжка всё-таки были. Когда пришла мысль скорректировать контент? После «бабочки». Шёл на четверной, но так как возникли трудности небольшие, вместо четырёх оборотов сделал только два, пришлось переделать контент.

Это благодарность была моему прыжку – сальхову. Я его так хорошо прыгаю, что могу сделать ещё один в конце. На чемпионате России в 2022-м в Красноярске я также менял программу по ходу дела, я сделал каскад сальхов-риттбергер, 4-3. Так что будем считать в своём стиле. Чемпионат по прыжкам принёс мне опыт, была приятная победа. Добавилось уверенности в себе», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.