Самсонов: неудачи складываются из-за проблем в голове. А травмы — их не избежать

Российский фигурист Даниил Самсонов после проката произвольной программы в финале Гран-при России – 2024/2025 пожаловался на состояние своего здоровья. Ранее он снимался из-за травмы с этапа Гран-при в Москве.

«В этом сезоне какие-то неудачи постоянно с этой ногой, перед этапом в Красноярске я её подвернул, на этапе в Москве подвернул. Перед чемпионатом России подвернул. Единственное – перед прыжковым чемпионатом не подворачивал. Не критичные подвороты, самый критичный был, когда пришлось ходить с протезом. Но всё равно, проблему надо решать, Этери Георгиевна сказала – надо закачивать голеностоп. Я работал после подворота на этапе Гран-при в Москве, но всё равно этих травм не избежать, приходится бороться с ними. Надеюсь, всё потихоньку наладится, в первую очередь – в плане головы.

Многие неудачи складываются из-за внутренних проблем в голове. После короткой я был последним с большим отрывом даже от 10-го места, выходил с настроем просто выйти и прокататься. А вчера я очень сильно хотел показать всё то, что я готовил все эти три недели. Всю эту короткую с двумя четверными. Результат – не получилось ничего вообще. Надо работать над мыслями, а травмы – их не избежать, это внутренний путь фигуриста», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.