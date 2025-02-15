Макар Игнатов высказался об отсутствии Трусовой и Плющенко в финале Гран-при России

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России – 2024/2025 в Красноярске, а также ответил на вопрос об отсутствии на соревнованиях тренера Евгения Плющенко и супруги Александры Игнатовой (Трусовой).

Спортсмен набрал 180,78 балла за произвольную и 276,72 балла по сумме двух программ, он занял пятое место.

«Я доволен, но была досада за второй тулуп, за «бабочку». Шёл на него и понимал, что могу делать, сам не понял, что случилось. Рад что попробовал новый контент. Со стороны себя не видел, сложно судить, но произвольная программа – это всегда тяжело. У меня был новый контент, последние четыре года я катал с четырьмя четверными – риттбергер, сальхов и два тулупа. Сейчас добавили флип. Поэтому было тяжелее, но такого чтобы «умирал» не было. Ехал и старался делать свой максимум.

Поездка на отдых помогла мне перезагрузиться морально и физически, с новыми силами выступал. Потому что с приезда на второй день уже катал эту произвольную с таким набором и понял – надо пробовать. Отсутствие Плющенко? Я всегда в себе, поэтому сложно сказать. Сложилось как сложилось и получилось всё неплохо. Но бывали такие старты, где Евгению Викторовичу удавалось найти нужные слова, мобилизовать внутренне.

Сейчас всё хорошо, на льду я один – неважно, кто за бортиком. Списались с ним, выработали стратегию. Отсутствие Александры – та же история. Когда ты на льду, ты не думаешь, кто за бортиком, жена, тренер, мама, папа, брат, сестра. Думаешь о прокате. Первой позвоню жене», – передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.