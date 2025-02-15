«Он — зверь». Фигурист Дикиджи поздравил Гуменника с победой

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал прокат своей произвольной программы в финале Гран-при в Красноярске, а также выразил слова поддержки победителю соревнований Петру Гуменнику.

За прокат произвольной Дикиджи набрал 188,03 балла, по сумме двух программ – 288,17 балла. У него итоговое четвёртое место.

«Рад очень за Петра Гуменника. Он – зверь. 314 баллов – это невероятно, я его поздравляю с этим результатом. Он огромный молодец. Тактика сработала.

Рад что собрался на первую половину программы, немного поругаю себя за вторую. Много мыслей ненужных кидал в свою голову во время проката. Более-менее, пойдёт. Четверные я сделал все, а дальше понимал, что по баллам нужно будет тройной аксель крутить, пытался по силам распределить тройной крутить или двойной, в итоге вместо задуманного как хотел тройного акселя ещё и лутц сделал двойной. Это были лишние мысли, надо было просто идти и делать.

Четверной аксель? Пока что лучше риттбергер или тулуп пятым, чем аксель. Потому что маленькая помарка, чуть корпус поверну или рукой коснусь – и получу меньше чем за лутц. Это рискованный ход. Но если сделать и откатать чисто – будет здорово. Хотя Петру и без четверного акселя – 314 баллов хватило. Но если он будет напрыган, шесть из семи – можно попробовать», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.