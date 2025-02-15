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«Рад, что откатал две программы чисто». Семененко — о своих результатах финала Гран-при

«Рад, что откатал две программы чисто». Семененко — о своих результатах финала Гран-при
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Российский фигурист, двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался о своих результатах финале Гран-при в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Соревнования в Красноярске закончились, рад, что откатал две программы чисто», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В финале Гран-при России Евгений Семененко занял третье место. Он получил от судей 293,90 балла. Победителем стал Пётр Гуменник с результатом 314,54.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25. Красноярск. Мужчины. Итоги:

  1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 314,54 балла.
  2. Марк Кондратюк (Москва) — 294,06.
  3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 293,90.
  4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 287,17.
  5. Макар Игнатов (Московская область) — 276,72.
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