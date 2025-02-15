Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рад, что откатал две программы чисто». Семененко — о своих результатах финала Гран-при

Российский фигурист, двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался о своих результатах финале Гран-при в Красноярске.

«Соревнования в Красноярске закончились, рад, что откатал две программы чисто», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В финале Гран-при России Евгений Семененко занял третье место. Он получил от судей 293,90 балла. Победителем стал Пётр Гуменник с результатом 314,54.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/25. Красноярск. Мужчины. Итоги: