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Дикиджи — об Олимпиаде: хотелось бы, но не от меня зависит — сделал всё, что мог

Дикиджи — об Олимпиаде: хотелось бы, но не от меня зависит — сделал всё, что мог
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Фигурист Владислав Дикиджи после выступления в финале Гран-при в Красноярске высказался о своих шансах на участие в олимпийской квалификации. Дикиджи занял на данных соревнованиях четвёртое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Не знаю, как сыграет четвёртое место в контексте олимпийского отбора. Конечно, хотелось бы на Олимпиаду, но здесь уже не от меня зависит. Я сделал всё, что смог. И Олимпиада, наверное, не последняя. Ещё один отборочный прокат? Если будет можно – я бы вышел.

Соревновательная злость? Я не могу злиться, у меня не получается. Поэтому я и говорю, что соревнуюсь сам с собой. Может, и действительно не хватает такого», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее ISU объявил о допуске представителей России и Беларуси в нейтральном статусе до олимпийской квалификации, при этом разрешается заявлять по одному спортсмену в каждом виде. Итоговая заявка должна быть сформирована в феврале.

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