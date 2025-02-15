Дикиджи — об Олимпиаде: хотелось бы, но не от меня зависит — сделал всё, что мог

Фигурист Владислав Дикиджи после выступления в финале Гран-при в Красноярске высказался о своих шансах на участие в олимпийской квалификации. Дикиджи занял на данных соревнованиях четвёртое место.

«Не знаю, как сыграет четвёртое место в контексте олимпийского отбора. Конечно, хотелось бы на Олимпиаду, но здесь уже не от меня зависит. Я сделал всё, что смог. И Олимпиада, наверное, не последняя. Ещё один отборочный прокат? Если будет можно – я бы вышел.

Соревновательная злость? Я не могу злиться, у меня не получается. Поэтому я и говорю, что соревнуюсь сам с собой. Может, и действительно не хватает такого», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее ISU объявил о допуске представителей России и Беларуси в нейтральном статусе до олимпийской квалификации, при этом разрешается заявлять по одному спортсмену в каждом виде. Итоговая заявка должна быть сформирована в феврале.