Дикиджи — о коньках: четыре года в одних и тех же — дрелью просверлили дырку

Фигурист Владислав Дикиджи после выступления в финале Гран-при в Красноярске рассказал о проблемах с инвентарём. Спортсмен занял на данных соревнованиях четвёртое место.

«Меня смутило, что крючок отлетел. В четверг на прошлой неделе у меня трескается крючок прямо перед прокатом. Мне сделали, всё поставили, но металл не самый прочный. До вторника он уже разогнулся, завязывать я не мог, четыре года конькам, заломы сильные. Короткая тренировка перед первым соревновательным днём, крючок окончательно разогнулся.

Мне дали скотч – он не помогает. Я запаниковал, чуть раньше ушёл с тренировки. В итоге мне просверлили дырку в коньке, Олег Станиславович (Татауров. – Прим. «Чемпионат») дрелью просверлил, поменял шнурки. Плюс-минус нормально было, но немножко меня это подбило.

Четыре года в одних и тех же коньках. Лезвия ломались, опять же, здесь, в Красноярске. У меня постоянно здесь какие-то проблемы с инвентарём, несколько лет назад. Бывают тут такие сюрпризы. Ботинки уже ломались, но если большинство ребят любят на жёстких, я привык на более мягких. Катал-катал, стал сильнее затягивать – отлетел крючок.

По-любому надо уже менять коньки будет. Запасная пара есть, я её раскатывал в начале сезона, но там не очень удачно поставили лезвия. И я после сборов психанул и надел эти коньки обратно. И всё стало получаться. Не зря, как видим, эти оставил», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителем финала Гран-при в Красноярске стал Пётр Гуменник, второе место у Марка Кондратюка, на третьей итоговой позиции Евгений Семененко.