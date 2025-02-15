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Кондратюк: меня флешбекнуло на три года назад к Олимпиаде в Пекине

Кондратюк: меня флешбекнуло на три года назад к Олимпиаде в Пекине
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Чемпион Европы и России Марк Кондратюк рассказал, что тренировки в Красноярске перед финалом Гран-при России напомнили ему сборы перед Олимпиадой-2022.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Мы здесь в Красноярске на сборе тренировались дней 10 перед Олимпиадой. И когда я зашёл вчера на тренировку, увидел, что в раздевалке до сих пор висят наклейки, афиши — «Из Сибири к медалям Пекина», что-то такое. Меня сильно флешбекнуло на три года назад, к Олимпиаде в Пекине», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

В финале Гран-при России Марк Кондратюк занял второе место. Он получил от судей 294,06 балла. Победителем стал Пётр Гуменник с результатом 314,54.

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