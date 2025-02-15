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Мишин: должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе? Если вы озвучите, то я соглашусь

Мишин: должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе? Если вы озвучите, то я соглашусь
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Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о результатах Евгения Семененко и Петра Гуменника в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске, а также ответил, должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Женя хорошо катался. Петя лучше, Женя хуже. Переживаю ли за других? Как умудрённый опытом я смотрю на достоинства и недостатки, оцениваю, просчитываю как профессионал, безотносительно личности. Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России. Он получил от судей 314,54 балла. Евгений Семененко стал бронзовым призёром с результатом 293,90.

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