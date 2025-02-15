Мишин: должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе? Если вы озвучите, то я соглашусь

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о результатах Евгения Семененко и Петра Гуменника в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске, а также ответил, должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата.
«Женя хорошо катался. Петя лучше, Женя хуже. Переживаю ли за других? Как умудрённый опытом я смотрю на достоинства и недостатки, оцениваю, просчитываю как профессионал, безотносительно личности. Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России. Он получил от судей 314,54 балла. Евгений Семененко стал бронзовым призёром с результатом 293,90.
- 15 февраля 2025
-
18:42
-
18:30
-
18:26
-
18:12
-
18:05
-
17:59
-
17:50
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:09
-
16:59
-
16:57
-
16:44
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:33
-
16:25
-
16:20
-
16:19
-
15:53
-
15:48
-
15:28
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:52
-
14:39
-
14:34
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:06
-
13:25