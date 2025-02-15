Мишин: должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе? Если вы озвучите, то я соглашусь

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о результатах Евгения Семененко и Петра Гуменника в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске, а также ответил, должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата.

«Женя хорошо катался. Петя лучше, Женя хуже. Переживаю ли за других? Как умудрённый опытом я смотрю на достоинства и недостатки, оцениваю, просчитываю как профессионал, безотносительно личности. Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России. Он получил от судей 314,54 балла. Евгений Семененко стал бронзовым призёром с результатом 293,90.