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Гуменник: не ожидал увидеть такие баллы. Вероятность Олимпиады стала больше

Гуменник: не ожидал увидеть такие баллы. Вероятность Олимпиады стала больше
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Фигурист Пётр Гуменник прокомментировал победу в финале Гран-при России, а также высказался об отборе на Олимпиаду.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Поездка на Олимпиаду? Процентов шесть минимум. С точки зрения логики – наверное 100. Так или иначе процент я увеличил себе, вероятность стала больше. Баллы такие увидеть не ожидал, честно говоря. Ожидал, что смогу откатать чисто, хорошо. Но думал поменьше баллов получу.

Справился с давлением, изначально не сильно волновался. Когда почувствовал, что начинается волнение, смог сам себя успокоить. На тренировках всё сделал, знаю, как нужно сделать, как выехать. Никого не замечаю, когда катаю обычно, отдельных лиц, вижу публику, но не кто конкретно. Единственно, увидел Влада Дикиджи – большая редкость, но он врезался мне в память. Видно было, что он болел за меня, это приятно.

Нужно выбрать набор критериев по олимпийскому отбору, каждому критерию определённый вес. Умножить этот вес на критерий и суммировать. Многие были впечатлены моим прокатом, не ожидали. Дополнительные прокаты? Конечно, готов. Хоть сколько угодно», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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