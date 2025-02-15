Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк, Семененко и Гуменник ответили, чем должен обладать фигурист для отбора на ОИ

Кондратюк, Семененко и Гуменник ответили, чем должен обладать фигурист для отбора на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Пётр Гуменник ответили, чем должен обладать фигурист, которого выбрали для отбора на Олимпиаду.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

Траньков: Как вы думаете, какими качествами должен обладать счастливчик, который попадёт на отбор к ОИ?

Кондратюк: Думаю, тот, кого выберет Федерация фигурного катания России, будет подходить максимально под все нужные качества. Вот так философски.

Семененко: Мне кажется, слова Марка звучат максимально правильно.

Гуменник: Нужно взять набор всех качеств, которыми должен обладать спортсмен, который будет отвоёвывать эту квоту. Каждому качеству присудить какой-то вес. Потом взять этот вес, умножить на каждое качество, сложить это в сумму и определить спортсмена, который наберёт больше всего баллов по этой системе. А в целом я согласен с Марком, у меня просто немного другой взгляд на то же самое решение, — ответили фигуристы в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Петросян допустила промах, а Гуменник спутал карты федерации — ну и кого отсылать на ОИ?!
Петросян допустила промах, а Гуменник спутал карты федерации — ну и кого отсылать на ОИ?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android