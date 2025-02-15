Кондратюк, Семененко и Гуменник ответили, чем должен обладать фигурист для отбора на ОИ

Фигуристы Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Пётр Гуменник ответили, чем должен обладать фигурист, которого выбрали для отбора на Олимпиаду.

Траньков: Как вы думаете, какими качествами должен обладать счастливчик, который попадёт на отбор к ОИ?

Кондратюк: Думаю, тот, кого выберет Федерация фигурного катания России, будет подходить максимально под все нужные качества. Вот так философски.

Семененко: Мне кажется, слова Марка звучат максимально правильно.

Гуменник: Нужно взять набор всех качеств, которыми должен обладать спортсмен, который будет отвоёвывать эту квоту. Каждому качеству присудить какой-то вес. Потом взять этот вес, умножить на каждое качество, сложить это в сумму и определить спортсмена, который наберёт больше всего баллов по этой системе. А в целом я согласен с Марком, у меня просто немного другой взгляд на то же самое решение, — ответили фигуристы в эфире Первого канала.